На місці вибуху в таборі туристів у Карпатах знайшли уламки снаряду часів Першої світової війни

Поліція попередньо кваліфікувала справу як нещасний випадок.

Національна поліція заявила, що причиною вибуху в Карпатах, через який загинули двоє туристів, міг стати снаряд часів Першої світової війни. На місці вогнища виявили вирву від вибуху та шматки металу з корозією, схожі на уламки старого артилерійського снаряду.

Про це повідомляється на сайті ГУ НП в Закарпатській області.

За фактом події відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу — умисне вбивство. Справу розслідують як нещасний випадок. Для встановлення всіх обставин події потрібні додаткові експертні дослідження.

Нагадаємо, 15 вересня на одній з полонин Карпат стався вибух у таборі туристів з Івано-Франківської області. Вони розпалили багаття на місці, де його вже раніше палили, та відпочивали навколо вогню.

За деякий час стався вибух, внаслідок якого двоє загинули двоє чоловіків. Четверо жінок отримали поранення, ще один чоловік — порізи. Троє чоловіків, які пішли збирати дрова, і двоє дітей, яких уже вклали спати, не постраждали. // LB.ua