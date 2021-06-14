На Москве-реке шестилетний ребенок погиб, попав под винт катера

В Москве произошел совершенно жуткий случай: 6-летнего малыша, который упал с катера во время прогулки по Москве-реке, травмировало винтами.

Это произошло в районе Строгино в воскресенье, 13 июня, пишет сайт российского «Пятого канала».

Как рассказали свидетели, мальчик находился близко к бортику и полетел в воду, когда лодку качнуло на волне. Несчастного затянуло под воду и разрубило. В этот момент отец погибшего ехал сзади на водных лыжах.

Мужчине удалось достать покалеченного и окровавленного ребенка из воды, его тут же доставили на спасательную станцию неподалеку. Врачи до последнего пытались спасти мальчика, однако, к сожалению, сделать это не удалось. От полученных травм он скончался.

Инцидентом уже заинтересовались в правоохранительных органах. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ («Нарушение правил эксплуатации транспортных средств»). Его фигурантом может стать капитан судна, а также компания, арендовавшая семье катер.

«Во время движения маломерного судна в акватории Москвы-реки малолетний мальчик выпал за борт. В результате чего был травмирован винтами катера. На месте работают следователи, организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили представители СК РФ, которых цитирует медиа-ресурс. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»