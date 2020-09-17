На Мукачівщині п’яний водій вистрибнув із автівки і намагався втекти

На Мукачівщині зупинений п’яний водій вистрибнув із автівки і намагався втекти від поліції (ФОТО)

Загалом упродовж доби на Закарпатті задокументували 13 нетверезих водіїв.

Сьогодні вночі, близько 4-ї години, працівники групи реагування патрульної поліції Мукачівського районного відділення помітили під час патрулювання в селищі Кольчино автомобіль марки «ВАЗ-2103», на якому не працювала одна фара, а сама машина мала технічні несправності.

Поліцейські вирішили зупинити автомобіль, однак водій проігнорував законну вимогу правоохоронців і намагався втекти. Наздогнали його аж у Мукачеві. Зупинившись, водій вискочив із машини та спробував утекти. Його затримали, застосувавши спецзасоби.

З’ясувалося, що за кермом автомобіля перебував 48-річний житель Мукачева в стані алкогольного сп’яніння. Під час медосвідування в лікарні у нього виявили 1,51 проміле алкоголю. На правопорушника склали адмінпротоколи за злісну непокору працівникам поліції (ст.185 КУпАП), за керування в стані алкогольного сп’яніння (ст.130 КУпАП), за невиконання вимоги про зупинку (ст.122-2 КУпАП). Водійське посвідчення від водія вилучили. Автомобіль затримано на спецмайданчик поліції.

Про іншого п’яного водія мукачівським правоохоронцям повідомили небайдужі громадяни. Прибувши за викликом у село Яблунів на Мукачівщині, працівники групи реагування патрульної поліції Мукачівського районного відділення зупинили вказаний заявником автомобіль марки «ВАЗ-2109», за кермом якого перебував місцевий житель в стані алкогольного сп’яніння. Водійського посвідчення чоловік не надав, від медосвідування відмовився. На правопорушника склали в присутності свідків адмінпротоколи за керування в стані алкогольного сп’яніння та без водійського посвідчення. Від керування його відсторонили.

У селі Мідяниця на Іршавщині працівники групи реагування патрульної поліції Іршавського відділення зупинили квадроцикл, який робив незрозумілі маневри. За кермом транспортного засобу перебував місцевий житель в стані алкогольного сп’яніння. Водійського посвідчення чоловік не мав, від медосвідування відмовився. На правопорушника склали в присутності свідків адмінпротоколи за керування в стані алкогольного сп’яніння і без водійського посвідчення.

У селі Оноківці на Ужгородщині вночі працівники групи реагування патрульної поліції Ужгородського районного відділення зупинили автомобіль марки «Opel Vеctrа» іноземної реєстрації, на якому не освічувався задній номерний знак.

За кермом автомобіля перебував житель міста Ужгород, якого суд уже позбавив права керування за вживання за кермом наркотиків. Тепер водій знову був у стані наркотичного сп’яніння, але від медосвідування відмовився.

На правопорушника склали адмінпротоколи за повторне керування в стані наркотичного сп’яніння і за керування без водійського посвідчення та відсторонили його від керування.

У селі Майдан на Міжгірщині працівники групи реагування патрульної поліції зупинили вночі автомобіль марки «Daеwoo Lаnоs», на якому не освічувався задній номерний знак. Керував автомобілем житель сусіднього села Голятин у стані алкогольного сп’яніння і без водійського посвідчення. Під час медосвідування в лікарні у водія виявили 1,75 проміле алкоголю. На правопорушника склали адмінпротоколи за керування в стані алкогольного сп’яніння і без водійського посвідчення та відсторонили його від керування.

У селі Теребля працівники групи реагування патрульної поліції Тячівського відділу зупинили ввечері автомобіль марки «ВАЗ-2107», на якому не освічувався задній номерний знак. Керував автомобілем місцевий житель без водійського посвідчення і в стані наркотичного сп’яніння, що підтвердилося під час медосвідування в лікарні. На правопорушника склали адмінпротоколи за керування в стані наркотичного сп’яніння і без водійського посвідчення та відсторонили його від керування.

У селищі Тересва на Тячівщині ввечері працівники групи реагування патрульної поліції зупинили незареєстрований мопед марки «Dеltа», яким керував без захисного шолома житель сусіднього села Грушево. Водій не мав відповідних документів на право керування та перебував у стані алкогольного сп’яніння. Від проходження медосвідування він відмовився, про що правоохоронці склали відповідні адмінпротоколи та відсторонили водія від керування.

У селищі Великий Бичків на Рахівщині працівники групи реагування патрульної поліції зупинили незареєстрований мотоцикл марки «Каyо», яким керував без відповідних документів місцевий житель. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, але відмовився від проходження медосвідування. На правопорушника склали відповідні адмінпротоколи та відсторонили його від керування. Мотоцикл затримано на спецмайданчик поліції.

У селі Костилівка Рахівського району працівники групи реагування патрульної поліції зупинили незареєстрований мотоцикл марки «Dеltа», яким керував без захисного шолома та відповідних документів місцевий житель. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, під час медосвідування в лікарні в нього виявили 1,79 проміле алкоголю. На правопорушника склали відповідні адмінпротоколи та відсторонили його від керування.

Ще чотирьох п’яних водіїв задокументували за минулу добу працівники обласного управління патрульної поліції.

Складені на правопорушників адмінпротоколи правоохоронці скерують до суду для прийняття остаточного рішення, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. //«Закарпаття онлайн»