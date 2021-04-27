На Мукачівщині у ДТП загинуло троє людей, серед жертв – працівник поліції (фото)

На Мукачівщині зіткнулися Volkswagen та Skoda Oktavia. У ДТП загинуло троє людей, ще одна жінка в тяжкому стані госпіталізована.

Як інформує Depo.Закарпаття з посиланням на поліцію області, 26 квітня о 19:13 на лінію «102» надійшло повідомлення про аварію на автодорозі «Мукачево-Рогатин» між населеними пунктами Зубівка та Залужжя.

Було встановлено, що зіткнулися два легкові автомобілі – Volkswagen та Skoda Oktavia. Внаслідок ДТП загинули два водії, пасажирка автівки Skoda. Ще одна жінка-пасажир автомобіля Skoda госпіталізована до реанімаційного відділення.

Автомобілем Volkswagen керував 21-річний поліцейський, співробітник сектору реагування патрульної поліції Мукачівського районного управління, який перебував поза службою.

Усі матеріали слідчі поліції передадуть працівникам Державного бюро розслідувань, які і проводитимуть досудове розслідування у справі та встановлять всі обставини аварії.