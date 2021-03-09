На Мукачівщині загинув водій авто, яке в’їхало в загорожу приватної оселі

У селищі Кольчино на Мукачівщині внаслідок зіткнення автомобіля із загорожею приватної оселі загинув 37-річний житель Мукачева, а 29-річний пасажир опинився в лікарні. За фактом автопригоди зі смертельними наслідками поліція відкрила кримінальне провадження

Сьогодні, 9 березня, близько 1.30 години ночі в поліцію надійшло повідомлення про автопригоду з потерпілими в селищі Кольчино, що в Мукачівському районі.

Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група поліції попередньо встановила, що близько 1.20 години ночі в селищі Кольчино 37-річний житель міста Мукачево, керуючи автомобілем марки «Оpеl Astrа», не впорався з керуванням і в’їхав у бетонну загорожу приватної оселі.

Внаслідок зіткнення водій загинув на місці пригоди, а його 29-річний пасажир, теж мукачівець, був доставлений до Мукачівської лікарні. Його стан задовільний.

За даним фактом слідчі поліції Мукачівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). В ході досудового розслідування слідчі призначать ряд необхідних експертиз, які допоможуть встановити всі об’єктивні обставини події.

Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області