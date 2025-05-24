На Мукачівщині в ДТП загинув 63-річний громадянин Польщі. В авто також перебував неповнолітній ужгородець (фото)

Слідчі Відділу поліції №1 Мукачівського районного управління встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої загинув 63-річний громадянин Польщі. Його пасажира, неповнолітнього ужгородця, госпіталізували. Триває слідство.

24 травня о 10:35 до поліції надійшло повідомлення про ДТП у селі Залужжя Мукачівського району. Зі слів заявника, автомобіль з’їхав у кювет, імовірно є травмовані.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Відділу поліції №1 Мукачівського райуправління поліції. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та з’ясували попередні обставини аварії.

Встановлено, що водій автомобіля «Skoda», рухаючись у напрямку міста Іршава мокрим дорожнім покриттям, не впорався з керуванням і на повороті з’їхав у кювет. Унаслідок аварії чоловік загинув на місці. В автомобілі також перебував неповнолітній ужгородець — його доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Особу загиблого водія встановлено — це 63-річний громадянин Республіки Польща.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. У межах провадження призначено необхідні експертні дослідження для встановлення всіх об’єктивних обставин ДТП. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області