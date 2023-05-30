На Миколаївщині автомобіль наїхав на міну. Постраждали двоє чоловіків (фото)

У понеділок, 29 травня 2023 року, в Миколаївській області автомобіль наїхав на протипіхотну міну. Інцидент стався на березі Дніпро-Бузького лиману, між населеними пунктами Лупареве та Лимани.

“Двоє чоловіків 47-ми та 61-го років приїхали на Mitsubishi Pajero Sport, аби набрати піску для будівельних робіт, і наїхали на протипіхотну міну.

Чоловіки отримали травми різного ступеню тяжкості”, – повідомив начальник поліції області Сергій Шайхет.

Він додав, що постраждалим надають кваліфіковану медичну допомогу. // УНІАН