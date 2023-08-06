На Миколаївщині чоловік загинув, підірвавшись в авто на міні (фото)

На Миколаївщині на міні підірвався автомобіль з цивільними які їхали по дрова. Один чоловік загинув.

Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення у Телеграм-каналі речника ОК «Південь» Владислава Назарова.

«Жахливий випадок трапився неподалік Снігурівки, який забрав життя 38-річного місцевого мешканця, а ще одному чоловікові нині медики надають медичну допомогу.

Сьогодні зранку чоловіки поїхали у посадку біля Явкінського каналу заготовити дрова на зиму.

У якусь мить їхня автівка вибухнула від наїзду на протитанкову міну», – повідомив Назаров.

Наразі на місці події працюють поліцейські.