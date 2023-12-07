На Миколаївщині громаді повернуто земельні ділянки на чорноморському узбережжі вартістю майже ₴164 млн.

Миколаївська окружна прокуратура домоглася реального повернення у власність територіальної громади двох земельних ділянок загальною площею 17 га вартістю майже 164 млн грн, які знаходяться у межах прибережної захисної смуги у с. Рибаківка.

Південно–Західним апеляційним господарським судом залишені в силі рішення Господарського суду Миколаївської області, якими задоволено два позови окружної прокуратури про дострокове розірвання договорів оренди та зобов’язання суб’єкта господарювання повернути Коблівській об’єднаній територіальній громаді зазначені земельні ділянки.

Ці ділянки розташовані в межах прибережної захисної смуги узбережжя Чорного моря у с. Рибаківка та були надані товариству в оренду для будівництва об’єктів забезпечення життєдіяльності села – протиерозійних, протизсувних споруд. Проте з 2019 року орендар перестав виконувати передбачені договорами обов’язки щодо сплати коштів за користування землею.

Внаслідок таких дій до бюджету територіальної громади не надійшли значні кошти, а орган місцевого самоврядування був позбавлений можливості передати землю іншому орендарю на більш вигідних умовах.

На даний час договори оренди розірвано та земельні ділянки повернуті до комунальної власності, про що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зроблено відповідні записи.

Офіс Генпрокурора