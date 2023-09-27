На Миколаївщині овтомобіль з’їхав з дороги, зіткнувся з деревом та загорівся – водій загинув (фото)

Вчора, 26 вересня, приблизно о 17:50 на автодорозі «Очаків – Чорноморка – Осетрівка – Рівне» 43-річний водій Opel Omega, рухаючись із селища Чорноморка Миколаївського району, за попередніми даними, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся із деревом, після чого сталося загоряння транспортного засобу.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди керманич від отриманих тілесних ушкоджень згодом помер у медичному закладі.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Слідчі відділення поліції № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області (Очаківський ВП)звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: (05154) 3-02-63, 53-13-47, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області