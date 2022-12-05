На Миколаївщині поліцейські розшукують 16-річного хлопця (фото)

Єгор Хашко позавчора вдень пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Поліцейські звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваного або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області за телефонами: (0512) 53-19-05, 44-80-06, (063) 844 55 58 або 102.

Прикмети: зріст близько 190 см, худорлявої статури, волосся чорне, довге каре, очі карі.

Був одягнений у куртку кольору хакі, чорні спортивні штани, коричнево-білі кросівки, при собі мав рюкзак.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області