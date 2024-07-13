На Миколаївщині поліція розшукує зниклу 15-річну дівчину (фото)
Вночі 12 липня до Вознесенського районного управління поліції звернулась вихователь спеціалізованої школи-інтернату з повідомленням про те, що їх вихованка Микитіна Дарʼя Олександрівна, 2009 року народження, приблизно о 17:30 пішла із закладу та до теперішнього часу не повернулась, про місце її знаходження нічого невідомо.
Прикмети: зріст 160 см, повної статури, волосся руде.
Була одягнена у білу футболку, чорні шорти, при собі має чорну сумку через плече.
За наявною інформацією, неповнолітня може перебувати у Одесі.
Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, які можуть допомогти у встановлені місцеперебування неповнолітньої або надати будь-яку іншу корисну інформацію, – телефонуйте до Вознесенського райуправління поліції за номерами: (0231) 9-12-54, 0 (66) 912 50 27, 102.
Відділ комунікації поліції Миколаївської областіTweet