На Миколаївщині поліція розшукує зниклу 15-річну дівчину (фото)

Вночі 12 липня до Вознесенського районного управління поліції звернулась вихователь спеціалізованої школи-інтернату з повідомленням про те, що їх вихованка Микитіна Дарʼя Олександрівна, 2009 року народження, приблизно о 17:30 пішла із закладу та до теперішнього часу не повернулась, про місце її знаходження нічого невідомо.

Прикмети: зріст 160 см, повної статури, волосся руде.

Була одягнена у білу футболку, чорні шорти, при собі має чорну сумку через плече.

За наявною інформацією, неповнолітня може перебувати у Одесі.

Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, які можуть допомогти у встановлені місцеперебування неповнолітньої або надати будь-яку іншу корисну інформацію, – телефонуйте до Вознесенського райуправління поліції за номерами: (0231) 9-12-54, 0 (66) 912 50 27, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області