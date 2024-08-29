На Миколаївщині потрапила в ДТП вантажівка, яка перевозили 2,5 тонни заморожених… собак

Дві з половиною тонни заморожених собак з Миколаєва в вантажівці, що потрапила в ДТП, везли в Одесу на кремацію.

Про це у коментарі «Новинам-N» повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Так, цей вантаж перевозився за договором із крематорієм в Одесі.

– Після аварії евакуатор забрав автомобіль разом із вантажем, він був перенаправлений за призначенням, – пояснили в поліції.

В управлінні патрульної поліції «Новинам-N» також уточнили, що протокол про адміністративне правопорушення було складено на другого учасника ДТП — водія «Фіату».

Пізніше у поліції уточнили, що з’ясовують, хто власник вантажу.

Нагадаємо, увечері у середу, 28 серпня, на перетині проспекту Центрального та вул. 6-й Слобідській у Миколаєві зіткнулися мінівен Fiat Doblo та вантажівка Renault Master. Після зіткнення великовантажний автомобіль різко змінив траєкторію руху та врізався у стовп.

Внаслідок ДТП постраждали водій автомобіля «Фіат» та пасажир вантажівки.

Вантаж, який перевозив Renault Master, виявився більш ніж дивним: як сказано в накладних, у кузові знаходилося 2,5 тонни заморожених собачих туш.