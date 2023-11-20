На Миколаївщині у зіткнення військового буса з легковиком загинули журналістка та її чоловік (фото)

Працівники ДБР розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі військового автомобіля.

Трагедія трапилась близько шостої вечора 19 листопада 2023 року.

Військовий автомобіль та легковик, за кермом якого перебувала журналістка одного з Миколаївських ЗМІ, зіткнулись на трасі поблизу села Єфремівка, Новобузького району. Водійка та пасажир – її чоловік – від отриманих ушкоджень померли в лікарні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 415 КК України (порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження або загибель потерпілого).

Санкція статті передбачає покарання – до 10 років позбавлення волі.

На місце ДТП виїхали працівники Бюро.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

ДБР