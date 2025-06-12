На Миколаївщині в результаті вибуху тяжко травмувався 11-річний хлопчик

Про госпіталізацію малолітнього жителя Інгульської громади з важкими тілесними ушкодженнями до Баштанського районного відділу поліції повідомили медики. Лікарі діагностували у хлопчика множинні поранення тулуба та кисті руки, зокрема, травматичну ампутацію пальців.

Поліцейські встановили, що малолітній зазнав травм, перебуваючи у гаражному приміщенні, де здетонував невідомий предмет.

На місці події слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби виявили та вилучили залишки вибухового пристрою. За попередніми висновками, вибух стався внаслідок детонації електродетонатора.

Нині хлопчик перебуває у лікарні. Його стан лікарі оцінюють, як важкий.

Вилучені уламки відправили на експертне дослідження.

За вказаним фактом слідчі Баштанського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 128 КК України «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження».

Поліцейські встановлюють усі обставини події. Триває досудове розслідування.

Шановні громадяни! Поліцейські вкотре наголошують на важливості обережного поводження з невідомими та підозрілими предметами, особливо, якщо вони мають ознаки вибухонебезпечних.

Правоохоронці звертаються із проханням до батьків не залишати дітей без нагляду, особливо в місцях, де можуть зберігатися старі або небезпечні речі. Пояснюйте дітям, що будь-який невідомий предмет може становити загрозу для життя та здоров’я. Навчіть дітей не чіпати підозрілі предмети, не намагатися їх відкривати, розбирати чи пересувати, а негайно повідомляти про знахідку дорослих.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області