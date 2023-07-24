На Миколаївщині в салоні згорілого авто виявили тіло 27-річного чоловіка

В селі Новопавлівка Баштанської ТГ у салоні згорілого автомобіля “ВАЗ-2107” пожежні виявили тіло тіло 27-річного чоловіка.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Автомобіль був ипаркований на території приватного домоволодіння по вулиці Молодіжній.

“Рятувальники 7 ДПРЧ загасили пожежу на площі 4 кв. м та у салоні транспортного засобу виявили тіло загиблого чоловіка, 1996 р.н”, – йде мова у повідомленні.

Обставини події встановлюють співробітники поліції. // Преступности.НЕТ