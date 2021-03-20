На Николаевщине четыре человека пострадали в ДТП – 20-летний водитель был пьян

В субботу ночью, 20 марта, в Вознесенске автомобиль Volkswagen В5 выехал за предел проезжей части и допустил столкновение с электроопорой. В результате ДТП пострадало четыре человека.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Дорожное транспортное происшествие произошло около 2:00 по улице Циолковского. Автомобилем управлял 20-летний водитель, который не справился с управлением, из-за чего и произошло ДТП.

«В результате автоаварии водитель и трое его пассажиров 17-ти, 18-ти и 19-ти лет получили травмы различной степени тяжести, и были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Во время проверки полицейские установили, что водитель управлял транспортным средством без документов и в состоянии опьянения — в его крови обнаружено 1, 22 промилле.

По данному факту начато уголовное производство предварительно по ч. 2 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы на срок.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП и его причины, а также степени тяжести полученных пострадавшими телесных повреждений. // Преступности.НЕТ