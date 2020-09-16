На Николаевщине два человека погибли в результате столкновения и возгорания двух грузовиков

Два грузовика столкнулись и загорелись в Николаевской области, один из них во время ДТП перевернулся. Вследствие аварии погибли два человека.

Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о ДТП на улице Самосенко села Новоегоровка Вознесенского района на автодороге Н-24 «Благовещенское-Николаев» спасатели получили 16 сентября в 2:15.

«Столкнулись грузовой автомобиль с полуприцепом (марка и государственный номер устанавливается) с грузовым автомобилем MAN TGA с полуприцепом. В результате ДТП второй автомобиль перевернулся, кабины обоих транспортных средств занялись», — говорится в сообщении.

Пострадавший руководитель MAN TGA самостоятельно выбрался из машины до приезда спецслужб, в госпитализации он не нуждался.

«Тела двух погибших мужского пола (водителя и пассажира) сотрудники ГСЧС деблокировали после тушения», — добавили в ведомстве.

В 2:30 пожар был локализован, в 3:00 ликвидирован на общей площади 30 кв. м.

Обстоятельства на месте выясняли сотрудники правоохранительных органов.