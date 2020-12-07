На Николаевщине пропал 11-летний мальчик, севший на трассе в чужую машину (фото)

Полиция объявила в розыск 11-летнего Вениамина Спорыша, жителя села Баловное Новоодесского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

7 декабря, с 15:00 до 16:00 мальчик вышел из школы и направился на автодорогу Н-24 «Благовещенское – Николаев», где сел в автомобиль марки Hyundai Santa Fe, по предварительным данным серого цвета, и направился в сторону Николаева. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Был одет в джинсы, темного цвета куртку и шапку, при себе имел рюкзак красного цвета.

Приметы: рост около 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длинные русые.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить любую другую полезную информацию, сообщить ее в Новоодесское отделение полиции по телефонам (05167) 2-13-02, 0951986994 или 102. // Николаевские новости