На Николаевщине в лобовом столкновении легковушки и грузовика погибли два человека (фото)

На автодороге «Благовещенское — Николаев» в результате столкновения грузовика и легковушки погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, информирует УНН.

«Ночью, 22 августа, по экстренному номеру «101» поступило сообщение о лобовом столкновении автомобилей Оpel VECTRA с грузовиком DAF на 117 км автодороги Н-24 «Благовещенское — Николаев», за пределами города Южноукраинск в Арбузинском районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место прибыли спасатели 28 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

«Выяснилось, что из автомобиля OPEL двое пострадавших мужчин 1991 г.р. и 1984 г.р. госпитализированы каретами скорой медицинской помощи в больничные заведения в состоянии средней тяжести и крайне тяжелом состоянии. Тела двух погибших мужчин (пассажира 1983 г.р. и водителя 1987 г.р.), используя гидравлический инструмент деблокировали спасатели. Водитель автомобиля DAF не пострадал», — резюмировали спасатели.

Указывается, что обстоятельства происшествия устанавливали сотрудники полиции.