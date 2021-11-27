На Николаевщине в столкновении четырех грузовиков погиб мужчина (фото)

В Николаевской области на трассе столкнулись четыре грузовика. В результате ДТП один мужчина погиб и еще один госпитализирован.

Полиция расследует обстоятельства автоаварии, сообщает УНН со ссылкой на информацию ГУНП в области.

ДТП произошло сегодня, 27 ноября, около 14:00 на автодороге М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск».

Столкнулись грузовой автомобиль Renault Premium, под управлением 38-летнего водителя, грузовик Volvo FN, за рулем которого находился 45-летний рулевой, транспортное средство DAF, под управлением 49-летнего водителя. После столкновения DAF выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN LE, за рулем которого был 42-летний мужчина, сообщили в полиции.

«В результате ДТП водителя MAN с полученными телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение, его 39-летний пассажир скончался в карете скорой помощи», — добавили правоохранители.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Правоохранители ищут свидетелей происшествия, в том числе с видео с видеорегистраторов.