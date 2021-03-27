На Николаевщине в столкновении грузовика и легковушки погибли три человека (фото)

В Николаевской области в результате лобового столкновения грузовика и легковушки погибли три человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области, ДТП произошло на дороге «Одесса — Новый Буг», передает УНН.

27 марта в 11:50 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Р 55 «Одесса — Новый Буг» вблизи с. Прибужаны.

«… происшествие произошло с участием грузового автомобиля Renault Magnum и легкового OPEL Vectra. В результате лобового столкновения погибли три человека из легковушки. Спасатели деблокируют тела людей с искореженного автомобиля, после завершения работы следственно-оперативной группы полиции», — говорится в сообщении.