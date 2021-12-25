На Николаевщине в столкновении легковушки с двумя грузовиками погибли два человека (фото)

В Николаевской области произошло ДТП с участием легковушки и двух грузовиков, в результате чего два человека погибли.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области, передает УНН.

Отмечается, что 24 декабря около 23:55 на ул. Херсонское Шоссе 34-летний водитель автомобиля Mazda допустил столкновение с грузовиком DAF, припаркованным на обочине, после чего автомобиль выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN, под управлением 37-летнего водителя.

В результате происшествия водитель и 46-летний пассажир Mazda от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия, еще одного 47-летнего пассажира легкового авто доставили в больницу.

Отметим, что на месте ДТП работали спасатели.

“Спасатели освободили пострадавшего и передали бригаде кареты скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. С помощью аварийно-спасательного инструмента тела погибших деблокированы и переданы в судебно-медицинскую экспертизу. От ГСЧС на месте работали три единицы техники и 12 человек”, — отметили в ГСЧС.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц”.