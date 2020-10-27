На Николаевщине во время ремонтных работ мужчина погиб, попав в дробильную машину

В Николаевской области во время проведения ремонтных работ мужчина попал в дробильную машину для щебня. Его тело доставали спасатели.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Николаевской области.

«27 октября в 13:10 в Службу спасения поступил звонок о происшествии на объекте в селе Софиевка Новобугского района. В сообщении говорилось, что во время проведения ремонтных работ попал в дробильную машину для щебня и погиб мужчина 1964 года рождения. Для извлечения тела погибшего привлекалось отделение 20 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на специальном автомобиле САРМ-В», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью спасательной веревки погибшего достали и передали судебно-медицинской экспертизе.

Также указано, что для выяснения обстоятельств на месте работают сотрудники полиции.