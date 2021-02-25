На Николаевщины нашли тела двух мужчин, которые пошли рыбачить на лед и пропали

Днем в среду, 24 февраля, николаевские спасатели нашли тела двух рыбаков, которые накануне пропали.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Как известно, в селе Бугское Арбузинского района вечером во вторник, 23 февраля, пропали двое мужчин, которые пошли рыбачить на льду. Их поисками занялись спасатели.

24 февраля в 13:40 группа водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения обнаружила тела двух мужчин, пропавших накануне. Тела найдены в 150 метрах от берега и транспортированы на сушу.

Обстоятельства гибели выясняют сотрудники правоохранительных органов. // Преступности.НЕТ