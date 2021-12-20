На Одещині поліцейські розслідують обставини загибелі 17-річного хлопця на залізниці

19 грудня о п’ятій годині ранку на перегоні неподалік станції Чубівка місцевого юнака збив електропотяг.

Зі слів машиніста, побачивши, що на коліях сидить людина, він подав звуковий сигнал і застосував екстрене гальмування, однак наїзду уникнути не вдалося. На місце аварії викликали «швидку», але медики лише констатували смерть потерпілого.

Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України. Встановлюються повні обставини трагедії.

Подільське районне управління поліції в Одеській області