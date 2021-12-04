На Одещині поліція розшукує неповнолітніх брата і сестру (фото)

Відділом поліцейської діяльності № 2 Подільського районного управління поліції встановлюється місце знаходження жителів селища Окни Ходзінського Олега, 2010 р.н., і його сестри Ходзінської Анни, 2007 р.н., які 3 грудня пішли до школи і додому не повернулися.

Прикмети Анни: на вигляд 14-15 років, зріст 165 см, волосся каштанове, стрижка каре, очі сірі.

Особливі прикмети: шрам над лівим оком на брові.

Була одягнена: червона куртка, джинсові штани, білі кросівки, мала при собі чорний рюкзак.

Прикмети Олега: на вигляд 10-11 років, волосся каштанове, очі сині.

Особливі прикмети: права рука зрослась неправильно після перелому.

Був одягнений: чорна дута куртка з написом на спині, оранжеві кросівки з білою підошвою, мав при собі сірий рюкзак з маячками.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дітей, просимо зателефонувати до територіального підрозділу поліції за номером (05055) 420 20 або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області