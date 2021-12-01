На Одещині поліція розшукує неповнолітніх брата і сестру (фото)

Відділенням поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 розшукуються 16-річна Шебанова Владислава та її 13-річний брат Шебанов Сергій, які 29 листопада пішли з дому та досі не повернулися.

Прикмети Шебанової Владислави: зріст 160 см, середньої статури, світле волосся, блакитні очі.

Була одягнена: у чорні куртку та штани.

Прикмети Шебанова Сергія: зріст 150 см, середньої статури, русе волосся, зелені очі.

Був одягнений: у чорну куртку з червоними вставками, темно-сині джинси, чорні кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваних, просимо зателефонувати до територіального відділу поліції за номером телефону (048) 723-44-56 або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області