На Одещині поліція розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Одеським районним управлінням поліції №1 розшукується Сасько Максим, 2008 р.н., який вчора ввечері пішов з дому та досі не повернувся.

Прикмети: на вигляд 14-16 років, зріст 165-170 см, худорлявої статури, волосся коротке.

Особлива прикмета: шрам на правій щоці.

Був одягнений: червоні кросівки, чорні спортивні штани, чорна спортивна кофта з капюшоном, червона кепка.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопця, просимо повідомити до ОРУП № 1 за телефоном (048) 779-49-62 або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області