На Одещині поліція розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Відділом поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 розшукується жителька Одеси Турку Любов, 2007 р.н., яка вчора, 19 листопада, ввечері вийшла з дому в районі вулиці Єврейської і зникла.

Прикмети: зріст 150-160 см, середньої статури, волосся чорне, очі карі.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, просимо зателефонувати до поліції за номером (048) 722-45-42 або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області