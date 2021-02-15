На Одещині розшукується неповнолітній хлопець (фото)

Відділенням поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 розшукується Єрмоленко Андрій Андрійович, 2003 р.н., який 12 лютого поїхав до міста Чорноморськ на навчання та досі не повернувся.

Прикмети: зріст 180 см, середньої статури, волосся русе.

Був одягнений: у в’язану темно-синю жилетку, чорні тактичні джинси, чорну куртку, чорну шапку з надписом «Polic».

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо зателефонувати до відділення поліції № 1 Одеського РУП № 2 за номером (048) 779 49 38 або на спецлінію «102».

Національна поліція України