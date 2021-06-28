На Одещині розшукується неповнолітня дівчина (фото)

Білгород-Дністровським районним відділом поліції встановлюється місце знаходження неповнолітньої Лунгу Тетяни, 2009 р.н, яка вчора пішла з дому у невідомому напрямку та до теперішнього часу її місце знаходження не відоме.

Прикмети: зріст 155 см, худорлявої статури, очі карі, волосся темне.

Була одягнена: в блакитні шорти та гумові капці, біло-рожеву футболку.

Поліцейські закликають всіх, кому відоме місце знаходження дівчинки, повідомляти до Білгород-Дністровського районного відділу поліції за номером телефону 0484928361 або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області