На Одещині розшукується неповнолітня дівчина (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 1 розшукується Черкашина Валерія, 2005 р.н., яка 27 квітня пішла з дому і досі не повернулася.

Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, руде волосся.

Була одягнена: у чорну кофту з капюшоном, світлі джинси та чорні кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо повідомити до поліції за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області