На Одещині розшукується неповнолітня Ганна Юзько (фото)

Відділом поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 в Одеській області розшукується Юзько Ганна, 2004 року народження, яка 5 липня близько третьої години ночі пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст близько 168 см, довге світло-русяве волосся, голубі очі, худорлявої статури.

Була одягнена: у чорні куртку та спортивні штани, чорні кросівки з помаранчевою підошвою, при собі мала чорний рюкзак.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо зателефонувати до територіального відділу поліції за номерами телефонів: +380 (95) 020 99 72 +380 (48) 779 42 88 або повідомити на спецлінію «102».

Поліція Одеської області