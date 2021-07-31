На Одещині розшукується неповнолітня Співак Діана (фото)

Білгород-Дністровським районним відділом поліції встановлюється місце знаходження Співак Діани, 2006 року народження, яка вчора вранці самовільно покинула територію дитячого закладу в смт. Сергіївка та до цього часу її місце знаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 160 см, худорлявої статури, шатенка, волосся коротке.

Одягнута: у білі шорти, світло-зелену футболку, рожеві шльопанці.

Шановні громадяни! Якщо Ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, просимо вас повідомити до Білгород-Дністровського РВП за номерами телефонів (04849) 2 8361, 0730910877 або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області