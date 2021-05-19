На Одещині розшукують неповнолітніх хлопців (фото)

Працівники відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 розшукують Онофрійчука Всеволода Романовича, 2006 р. н., який сьогодні пішов з дому та до теперішнього часу його місце перебування невідоме.

Прикмети: зріст 170 см, середньої тілобудови, волосся чорне, коротко стрижене, очі карі.

Був одягнений: сині джинсові штани, блакитну сорочку в клітинку та кросівки чорного кольору.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо зателефонувати до відділу поліції № 1 Одеського РУП № 2 за номером (048) 559-10-84 або на спецлінію «102».

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Працівники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 розшукують жителя с. Лиманка Пятигорця Рустама Сергійовича, 2003 р. н., який 17 травня поїхав на мопеді з дому та до теперішнього часу його місце знаходження невідоме.

Прикмети: зріст 170 см, худорлявий, волосся світле, очі блакитні.

Був одягнений: у сині спортивні штани з помаранчевими лампасами, чорну куртку, помаранчеві кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо зателефонувати до відділу поліції № 2 Одеського РУП № 2 за номером (048) 779 47 95 або на спецлінію «102».