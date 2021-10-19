На Одещині розшукуються неповнолітні Золотарьов Артем та Братько Яна (фото)

Сектором поліцейської діяльності №1 Подільського районного управління встановлюється місце знаходження жителів м. Ананьєв Золотарьова Артема, 2004 р.н, та Братько Яни, 2008 р.н, які 19 жовтня вночі пішли з дому і до теперішнього часу їх місце знаходження невідоме.

Прикмети Золотарьова Артема: зріст 170-175 см, середньої статури, волосся темне, очі карі.

Прикмети Братько Яни: зріст 150-155 см, середньої статури, волосся русяве, очі карі.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваних, просимо повідомити до чергової частини територіального підрозділу поліції за номерами телефонів (048) 63-21-204, (048) 77-94-491 або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області