На Одещині стався вибух у приватному будинку. Надзвичайники врятували літню жінку

Сьогодні, об 11:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в м. Ізмаїл, по вул. Пірогова, стався вибух в житловому будинку.

Рятувальники, що прибули на місце події, приступили до гасіння пожежі в надвірній споруді, розташованої поруч з приватним житловим будинком. Об 11:49 пожежу ліквідували .

Під час гасіння, вогнеборці врятували постраждалу господарку будинку, яку передали медичним працівникам .

Ймовірна причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. За попередньою інформацію власниця топила піч бензином. Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 7 рятувальників. // Вартові еспресо