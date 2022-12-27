На Одещині через використання отрутохімікатів загинули тисячі диких птахів і тварин (фото)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, але вчений вважає, що вони не прагнуть довести справу до суду.

Протягом вересня-грудня через використання фермерами отрутохімікатів на території Національного природного парку “Тузлівські лимани” Одеської області та прилеглих землях загинули тисячі диких птахів та тварин.

Про це у Facebook повідомив доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв.

“Ми отримуємо жахливі наслідки для дикої природи від діяльності аграріїв. Тільки знайдених трупів диких тварин і їхніх останків рахується тисячами по Одеський області, а це понад 1 тис. фазанів, сотні і сотні сірих ворон, граків, диких голубів, тисячі диких гусей і качок-крижнів та інші види”, – стверджує він.

За його словами, з вересня десятками гинули лебеді, хижі птахи, сови. Багато загиблих хижих ссавців – борсуків, лисів, шакалів, козуль.

“Ця екологічна катастрофа могла статися тому, що фермери вже давно безкарно працюють з отрутохімікатами. Це сталося через закривання очей деяких працівників Держпродспоживслужби, які “вільно” дають дозвіл на використання отрути. Це через повільну, не оперативну і малопрофесійну роботу правоохоронців”, – зазначив вчений.

Фахівець додав, що багато мисливців на місцях бачили масову загибель тварин, але не реагували своєчасно, не писали заяв до поліції, а “лише обурювались”.

Русєв вважає, що масова загибель диких тварин негативно відгукнеться на стані популяцій багатьох видів птахів і ссавців, а також загалом на житті дикої природи.

За його даними, навесні була схожа ситуація, коли гинули голуби, граки, вовки тощо, але ніхто не був притягнутий до відповідальності.

“Наразі слідчі органи збирають докази і допитують фермерів в рамках кримінального провадження, яке нещодавно відкрили за фактом масової гибелі птахів у нацпарку. Але, виходячи з мого досвіду і з того, що я зараз бачу, як вони “оперативно працюють”, думаю, що вони не прагнуть довести цю справу до суду”, – написав Русєв.

Масова загибель тварин і птахів у “Тузлівських лиманах”

30 листопада працівники Національного природного парку “Тузлівські лимани” виявили в заплаві річки Хаджидер на території парку загиблих птахів – близько 50 білолобих гусей, 40 мартинів жовтоногих, 8 граків та 2 сірі ворони. Також виявлено декілька живих птахів з нетиповою поведінкою. Тушки направили до Інституту Зоології НАНУ для дослідження на наявність збудників бактеріальної та вірусної етіології, хімічних сполук, зокрема тих, що застосовуються аграріями.

Міндовкілля України звернулося із заявою до Офісу генерального прокурора з проханням зареєструвати кримінальне провадження. // УНІАН