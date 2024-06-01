На Одещині після 15 годинного пошуку знайшли живим та неушкодженим маленького хлопчика (відео)

Хлопчика двох років і дев’яти місяців з села Борисівка Білгород-Дністровського району з учорашнього вечора шукали всю ніч. Обстежили населений пункт, поля та дороги, які ведуть до райцентру Татарбунари. Малюка виявили за п’ять кілометрів від дому, у посадці між селами Борисівка та Баштанівка.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби

Поряд з ним постійно знаходився вірний друг – домашній пес Хаті. Саме він і кинувся в поле зору пошуковців. Хлопчика везуть на огляд у лікарню. Його пошуки тривали більше 15 годин.

До пошуків задіяні співробітники Білгород-Дністровського, Татарбунарського і Саратського відділів поліції, кінологи та оперативники управління карного розшуку обласної поліції, рятувальники, працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, прикордонники, мисливці й небайдужі місцеві мешканці.

Подяка всім, хто допомагав.

Хлопчик пішов з дому із домашнім собакою на прізвисько «Хаті», що на фото.