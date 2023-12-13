На Одещині поліція розшукує малолітнього хлопчика (фото)

Ізмаїльським районним відділом поліції розшукується 11-річний Кваша Віктор, який сьогодні,13 грудня, пішов з реабілітаційного центру для дітей і досі не повернувся.

Прикмети: на вигляд 10-11 років, зріст 140-145 см, худорлявої статури, руде волосся, блакитні очі.

Особливі прикмети: на голові шрам близько 7 см.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопчика, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номером телефону 096 458 76 32 або на спецлінію “102”.

ГУ Національної поліції в Одеській області