На Одещині поліція розшукує малолітнього хлопчика (фото)
Ізмаїльським районним відділом поліції розшукується 11-річний Кваша Віктор, який сьогодні,13 грудня, пішов з реабілітаційного центру для дітей і досі не повернувся.
Прикмети: на вигляд 10-11 років, зріст 140-145 см, худорлявої статури, руде волосся, блакитні очі.
Особливі прикмети: на голові шрам близько 7 см.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопчика, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номером телефону 096 458 76 32 або на спецлінію “102”.
ГУ Національної поліції в Одеській областіTweet