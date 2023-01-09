На Одещині поліція розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Ізмаїльським районним відділом поліції в Одеській області розшукується Стефанов Віктор, 2007 р.н., який 5 січня пішов з дому і досі не повернувся.

Прикмети: худорлявої статури, темно-русяве волосся, карі очі.

Був одягнений: у темні штани, чорну куртку з білими смугами.

Особливі прикмети: хлопець має вади мови та психічні розлади.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо зателефонувати до територіального підрозділу поліції за номерами телефонів (096) 458 76 32, (04841) 7 53 63 або на спецлінію “102”.

ГУ Національної поліції в Одеській області