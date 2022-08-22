На Одещині розшукується неповнолітній Стефанов Віктор (фото)

Ізмаїльським районним відділом поліції в Одеській області розшукується неповнолітній Стефанов Віктор, 2007 р.н., який 19 серпня пішов з дому та досі не повернувся.

Прикмети: худорлявої статури, темно-русяве волосся, очі темні.

Був одягнений: у жовтий спортивний костюм.

Особливі прикмети: має вади речі та психічні розлади.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопця, просимо зателефонувати до Ізмаїльського районного відділу поліції в Одеській області за номерами телефонів (096) 458 76 32, (048-41)7-53-63 та 102.

Поліція Одеської області