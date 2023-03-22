На Одещині розшукують неповнолітнього хлопця (фото)

Подільським районним управлінням поліції встановлюється місце знаходження неповнолітнього жителя села Липецьке Подільської міської громади Касіяна Максима, 2007 р.н., який сьогодні, 22 березня, близько десятої години ранку пішов з дому і до теперішнього часу не повернувся.

Його прикмети: зріст 170-180 см, худорлявої статури, волосся світло-русяве коротке.

Був одягнений: у синю куртку, чорні спортивні штани з червоною смужкою.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного хлопця, просимо зателефонувати до Подільського райуправління поліції за номерами телефонів (04862) 4-20-20; 0505542020 або на спецлінію “102”.

ГУ Національної поліції в Одеській області