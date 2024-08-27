На Одещині розслідують обставини смертельної ДТП за участю легковика та мотоцикла (фото)

Автопригода сталася вчора, 26 серпня, близько 19-ї години в селі Янишівка Любашівської ОТГ.

Поліцейські попередньо встановили, що 72-річний водій легкового автомобіля на вулиці Софієвській повертав ліворуч і не поступився дорогою 18-річному мотоциклісту, який в цей час їхав у зустрічному напрямку та мав перевагу в русі. Відбулося зіткнення транспортних засобів, унаслідок чого травмувалися водій двоколісника і його 15-річний пасажир. Їх з різними тілесними ушкодженнями каретою швидкої допомоги доправили до лікарні, де, на жаль, старший за віком потерпілий невдовзі помер.

Перевірка водія легковика на стан сп’яніння показала, що він був тверезий.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. В рамках провадження транспортні засоби поміщено на арештмайданчик та призначено низку судових експертиз. Слідство триває. Встановлюються повні обставини автопригоди.

Поліцейські вкотре закликають водіїв слідкувати за обстановкою на дорозі, бути уважними та обережними при здійсненні маневрів, дотримуватись швидкісного режиму.

Подільське районне управління поліції Одещини