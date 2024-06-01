На Одещині тривають пошуки маленького Івана Мельника (фото, відео)

Хлопчика двох років і дев’яти місяців з села Борисівка Білгород-Дністровського району з учорашнього вечора шукали всю ніч. Обстежили населений пункт, поля та дороги, які ведуть до райцентру Татарбунари.

До пошуків задіяні співробітники Білгород-Дністровського, Татарбунарського і Саратського відділів поліції, кінологи та оперативники управління карного розшуку обласної поліції, рятувальники, працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, прикордонники, мисливці й небайдужі місцеві мешканці. Пошуковий штаб очолює керівник районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Хлопчик пішов з дому із домашнім собакою на прізвисько «Хаті», що на фото.

Відомості про зникнення дитини внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Пошуки Іванка продовжуються. Він третя, найменша, дитина в сім’ї. За місцем мешкання родина характеризується позитивно та у поле зору поліції і соціальних служб не потрапляла.

ГУ Національної поліції в Одеській області