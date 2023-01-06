На Одещині у пожежі загинули жінка та троє малолітніх дітей

Ще одного чоловіка у важкому стані госпіталізовано до лікарні.

Сьогодні, 6 січня, у с. Білине в Подільському районі Одеської області сталась пожежа, у якій загинули чотири людини, серед них троє дітей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Внаслідок пожежі постраждав чоловік 1991 року народження (батько), якого у тяжкому стані з отруєнням продуктами горіння госпіталізовано до медичного закладу”, – повідомили в ДСНС.

Рятувальники повідомили, що житловий будинок загорівся на загальній площі близько 80 кв.м.

У пожежі загинули:

Жінка 1991 року народження (мати);

Хлопчик 2018 року народження;

Хлопчик 2020 року народження;

Хлопчик 2019 року народження.

Наразі встановлюються причина пожежі та її деталі.

Для ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 10 рятувальників від ДСНС Одеської області. // LB.ua