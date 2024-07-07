На Одещині врятували 11-місячного хлопчика, який впав у вигрібну яму: він був у вкрай важкому стані

На Одещині лікарі врятували життя 11-місячній дитині, яка впала у вигрібну яму. Хлопчика госпіталізували у вкрай важкому стані.

Як повідомили у департаменті охорони здоров’я Одеської обласної військової адміністрації, подія трапилася 1 липня у місті Біляївка. Дитина провалилася у вигрібну яму, поки мати поралася у дворі. Скільки часу хлопчик перебував у ямі, невідомо.

Знайшовши сина, мати викликала бригаду швидкої меддопомоги, що доправила дитину до міської лікарні. Там немовляті надали першу меддопомогу та під’єднали до апарату штучної вентиляції легень.

Через важкість стану малюка, його перевели до Одеської обласної дитячої лікарні. Там у дитини діагностували “стан після утоплення” з порушенням свідомості, неефективністю дихання та ціанозом (синюшний колір шкіри або слизових оболонок). Кілька днів дитина перебувала на апараті штучної вентиляції легень.

“На момент госпіталізації стан дитини був дуже важким. Але за час лікування хлопчику стало краще. На сьогодні він активний, перебуває у палаті разом зі своєю матір’ю під постійним контролем медиків”, – розповіли в ОВА.

Медики кажуть, що наразі триває симптоматичне лікування дитини. // УП. Життя