На одеській залізниці уразило струмом двох неповнолітніх хлопців, одиз них загинув

Про подію, що сталася ввечері 9 березня біля залізничної станції на Балтській дорозі, правоохоронцям повідомив перехожий.

Попередньо встановлено, що двоє хлопців піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. На жаль, один із них загинув, другому надається допомога.

На місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, медики.

Встановлюються всі обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.

Поліцейські вкотре застерігають підлітків від подібних небезпечних розваг і нагадують, що підніматися на дахи вагонів, відкривати електрощити або двері трансформаторних підстанцій смертельно небезпечно. Струмом може уразити не лише при торканні, а й на відстані.

Також закликаємо дорослих контролювати дозвілля дітей та постійно нагадувати їм основні правила безпечної поведінки.

Пам’ятайте, що залізниця – не місце для розваг.

Одеське районне управління поліції № 1