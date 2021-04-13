На Одесской трассе под Киевом водитель автобуса не справился с управлением и погиб

Утром во вторник, 13 апреля, на Одесской трассе в селе Мытница под Киевом произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщает сайт dtp.kiev.ua.

По предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулем, поэтому не справился с управлением транспортного средства. Неуправляемый бус выбил бетонный отбойник и перевернулся на бок, вылетев на встречную полосу.

К сожалению, водитель получил травмы несовместимые с жизнью и погиб.

На месте происшествия работают правоохранители, движение по трассе затруднено. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»